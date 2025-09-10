صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسلسلہ میلادالنبی ؐ 20ویں سالانہ نمائش قرآنی خطاطی

  • فیصل آباد
بسلسلہ میلادالنبی ؐ 20ویں سالانہ نمائش قرآنی خطاطی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)بسلسلہ عید میلادالنبی ﷺ نقش آرٹس ایسوسی ایشن فیصل آباد کے زیر اہتمام پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد ڈویژن کے اشتراک سے 20 ویں سالانہ نمائش قرآنی خطاطی کا افتتاح کیا گیا۔

قرآنی خطاطی نمائش 12 ستمبر تک جاری رہے گی۔ رانا عبدالحفیظ نے نمائش کا افتتاح کیا اس موقع پرسرپرست اعلیٰ نقش آرٹس ایسوسی ایشن مرزا علیم اور صدر گلزار بٹ بھی موجود تھے ۔نمائش میں شہر کے ممتاز خطاطوں اور آرٹسٹوں کے فن پارے پیش کیے جائینگے ۔12 ستمبر بروز جمعہ کو مقابلہ میں شریک خطاطوں میں انعامات بھی تقسیم کئے جائینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹا اور روٹی مہنگی بیچنے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

بھٹوں کا زہریلا دھواں،قریبی کالونیوں میں بیماریاں،محکمہ ماحولیات خاموش

آر پی او،ڈی پی او کے تھانے ،سیف سٹی ،خدمت مرکز کے دورے

ڈاکٹروں کے خصوصی وفد کا فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

کمشنر کا زیر تعمیر گورنمنٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

اسد عباس مگسی کے گورنمنٹ بوائز ہا ئی سکول سول اسٹیشن ،سکول برائے متاثرہ سماعت بوائز کادورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر