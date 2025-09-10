بسلسلہ میلادالنبی ؐ 20ویں سالانہ نمائش قرآنی خطاطی
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)بسلسلہ عید میلادالنبی ﷺ نقش آرٹس ایسوسی ایشن فیصل آباد کے زیر اہتمام پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد ڈویژن کے اشتراک سے 20 ویں سالانہ نمائش قرآنی خطاطی کا افتتاح کیا گیا۔
قرآنی خطاطی نمائش 12 ستمبر تک جاری رہے گی۔ رانا عبدالحفیظ نے نمائش کا افتتاح کیا اس موقع پرسرپرست اعلیٰ نقش آرٹس ایسوسی ایشن مرزا علیم اور صدر گلزار بٹ بھی موجود تھے ۔نمائش میں شہر کے ممتاز خطاطوں اور آرٹسٹوں کے فن پارے پیش کیے جائینگے ۔12 ستمبر بروز جمعہ کو مقابلہ میں شریک خطاطوں میں انعامات بھی تقسیم کئے جائینگے ۔