تمام محکمے انسدادِڈینگی کیلئے موثر کام کریں:فضل عباس
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا اجلاس ہوا جس میں حالیہ شدید بارشوں کے بعد ڈینگی سے بچاؤ کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فضل عباس نے کہا بارشوں کے موسم میں ڈینگی لاروا کی افزائش کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے تمام محکمے مربوط حکمت عملی کے تحت زیادہ مؤثر انداز میں کام کریں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کسی بھی جگہ پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے اور نکاسی آب کے عمل کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے مزید کہا کہ بار بار انسدادِ ڈینگی سرویلنس کو یقینی بنایا جائے ، ہاٹ سپاٹس پر خصوصی توجہ دی جائے اور عوام میں آگاہی مہم کو بھی مزید تیز کیا جائے تاکہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنی اور دوسروں کی صحت کو محفوظ بنا سکیں۔انہوں نے متعلقہ محکموں پر زور دیا کہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے فیلڈ میں بھرپور موجودگی کو یقینی بنائیں،کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔