ڈرائی پورٹ روڈ پرغیر قانونی تعمیراتی ڈھانچے مسمار
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے آصف چوہدری کی ہدایات پر انفورسمنٹ نے کارروائی کرتے ہوئے ڈرائی پورٹ روڈ کے قریب غیر قانونی اضافی آبادی کے تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کر دیا۔۔۔
جبکہ اسی روڈ پر نجی ہائوسنگ سکیم میں عدم منظوری نقشہ زیر تعمیر5مکانات کو سربمہر کردیا گیا اور مالکان کے خلاف چالان سپیشل جوڈیشل کی عدالت کو بھجوا دیئے ۔ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن کی زیر نگرانی اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف علاقوں میں انسپکشن کی تو ڈرائی رپورٹ روڈ کے قریب بلامنظوری اضافی آبادی کے قیام کے لئے سٹرکیں تعمیر کی جا رہی تھیں جس پرتعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کردیاگیا چک نمبر 196رب میں زیر تعمیر عمارتوں کو چیک کیا گیا تو وہاں بلڈنگ پلان کی منظوری کے بغیر 5 گھر تعمیر کئے جارہے تھے جنہیں فوری سیل کر کے چالان سپیشل مجسٹریٹ کی عدالت کو بھجوا دیئے گئے ۔ ایف ڈی اے انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ منظوری حاصل کئے بغیر ہاؤسنگ سکیموں کے قیام سے اجتناب کیاجائے جبکہ گھروں کی تعمیر کے لئے بلڈنگ پلان کی منظوری حاصل کی جائے بصورت دیگر سخت قانونی کارروائی کی جا ئیگی۔