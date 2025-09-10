واسا اورکنٹریکٹر کمپنی میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعاہدہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)واسا فیصل آباد اور کنٹریکٹر کمپنی میں 33 ایم جی ڈی کے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ کا تعمیراتی معاہدہ طے پا گیا۔
اس ضمن میں تقریب کی صدارت ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے کی مہمان خصوصی ڈنمارک سفارتخانہ کے ہیڈ مسٹر پیٹرایمل نیلسن جبکہ مہمان اعزاز سینئر چیف اربن ڈویلپمنٹ پی اینڈ ڈی بورڈ پنجاب یاسر مبین تھے ۔ پراجیکٹ ڈائریکٹر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کامران رضا اور کنٹریکٹر کمپنی منک کے پراجیکٹ ڈائریکٹر رسمس شمڈٹ پیٹرسن نے معاہدہ پر دستخط کئے ۔ایم ڈی واسا سہیل قادر نے اس موقع پر کہا فیصل آباد کا سیوریج بغیر ٹریٹ کئے دریائے راوی اور چناب میں جاتا تھا جس سے ماحولیاتی اور فضائی آلودگی نمایاں تھی تاہم 33 ملین گیلن ڈیلی کیپسٹی کے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ کی تکمیل سے ایک طرف شہریوں کو ماحولیاتی آلودگی سے نجات ملے گی دوسری طرف ٹریٹ کردہ پانی فصلوں کیلئے کارآمد ہو گا۔ یہ پنجاب بھر میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کا واحد میگا پراجیکٹ ہے ۔ یاسر مبین نے کہا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ صرف فیصل آباد نہیں بلکہ پنجاب کیلئے بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے ۔ پنجاب حکومت سیوریج اور واٹر سپلائی کیلئے وسیع پیمانے پر کام کررہی ہے جس سے عوام کو سینی ٹیشن کی معیاری سہولیات فراہم ہونگی ،تمام شہروں میں سیوریج اور واٹر سپلائی کیلئے اربوں کے فنڈز مختص کئے گئے ہیں،عوام کو صاف پینے کے پانی کی فراہمی اور سینی ٹیشن کی بہترین سہولیات فراہمی کیلئے پرعزم ہیں ۔ کامران رضا نے کہا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ فیصل آباد کے عوام کیلئے انقلابی پراجیکٹ ہے جس سے عوام کو ماحولیاتی آلودگی سے نجات حاصل ہو گی جبکہ یہ منصوبہ 2028 میں مکمل ہو گا۔