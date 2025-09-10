گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں تربیتی سیشن کا انعقاد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ویمن ڈویلپمنٹ اینڈ مینٹورنگ سینٹر کے زیر اہتمام گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے فیکلٹی ممبران کے لیے Pathways to Win Grants & Fellowships کے عنوان سے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا۔
ڈاکٹر کنول امین نے اپنی رہنمائی اور ذاتی تجربات کی روشنی میں اساتذہ کو گرانٹس اور فیلوشپس کے حصول کے مراحل، مواقع کی نشاندہی اور قابلِ عمل پروپوزلز تیار کرنے کی حکمتِ عملی سے آگاہ کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ فیکلٹی کو عالمی تحقیقی رجحانات سے مربوط رہنا چاہیے اور فیلوشپس و گرانٹس کی جستجو کو اپنی پیشہ ورانہ و علمی ترقی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے ۔ سیشن کے اختتام پر پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظلِ ہما نازلی نے شرکاء کی جانب سے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کیا اور انکے انتظامی کردار کے ساتھ تدریسی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پراساتذہ نے تربیتی سیشن کو جامعہ میں تحقیق کے فروغ اور فیکلٹی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے نکھار کی جانب اہم قدم قرار دیا ۔