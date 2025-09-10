صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کی کھلی کچہری، مسائل سنے ،حل کے احکامات

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی اوچنیوٹ عبداﷲ احمد نے ڈ ی ایس پی سٹی دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ۔ کھلی کچہری میں ڈی ایس پی سٹی، ایس ایچ اوز اور علاقہ کے لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔

کھلی کچہری کے دوران ڈی پی او نے لوگوں کے مسائل سنے اور داد رسی کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے ۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد کا کہناتھا کہ کھلی کچہری کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کی فضا کو مزید مستحکم کرنا ہے ۔ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر سننے کے لیے ضلع بھر میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رہے گا ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام پولیس سٹیشنز میں بہترین سروس ڈیلیوری کے لیے پولیس ورک کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے ۔ شہریوں کو تھانہ کی سطح پر فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں ۔اب عوام کو پولیس دفاتر اور تھانوں میں پولیس سروسز کے حصول کے لیے بہترین ماحول میسر ہے ۔ لوگوں کی جان ومال کی حفاظت کو یقینی بنانے کیلئے جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ امن و امان کے قیام کے لیے قانون کی بالا دستی ہر صورت یقینی بنائیں گے ۔

 

