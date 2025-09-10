صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوتیز رفتار مزدے آپس میں ٹکرا گئے چار افراد شدید زخمی

  • فیصل آباد
دوتیز رفتار مزدے آپس میں ٹکرا گئے چار افراد شدید زخمی

بچیانہ(نمائندہ دنیا)دوتیز رفتار مزدے آپس میں ٹکرا گئے چار افراد شدید زخمی ہوگئے۔ لاہور روڈ اڈہ جودھکے سٹاپ کے قریب تیز رفتار لوڈر مزدا ٹرک آپس میں ٹکرا گئے۔۔۔

 جس سے 60سالہ اقبال، 23سالہ افضال ، 22سالہ ثمر اقبال اور 29سالہ زاہد شدید زخمی ہوگئے جنہیں ریسکیو 1122اہلکاروں نے فوری ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کردیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ڈرائیورمزدا کے کیبن میں پھنس گیا جسے ریسکیو اہلکاروں نے پیشہ وارانہ مہارت سے کاٹ کر شدید زخمی حالت میں نکالا ۔

 

