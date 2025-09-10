الائیڈ سکولز کے طلبہ نے متاثرین کوامدادی سامان تقسیم کیا
سندھیلیانوالی (سٹی رپورٹر)الائیڈ سکولز کے طلبا دریائے راوی کے سیلاب متاثرین کی مددمیں پیش پیش ، الائیڈ سکولز (سندھیلیانوالی کیمپس)کے طلبہ نے دریائے راوی کے سیلاب متاثرین کی مدد۔۔۔
اور انکی مشکلات میں انکے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مثال قائم کردی۔ الائیڈین سٹارز نے امدادی کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔طلبا نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ ملکر سیلاب متاثرین کے اصل حقداروں تک اشیائے ضروریات پہنچائیں ۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل ذوالفقار صابر نے ننھے الائیڈینز کی اس کاوش کو خوب سراہا اور کہا کہ بچوں کا امدادی جذبہ مثالی ہے ۔
