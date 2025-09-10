ائیرپورٹ چوک :مطالبات منظور نہ ہونے پر مزدورسراپا احتجاج
پینسرہ( نمائندہ دنیا)چالیس روز بعد بھی مطالبات منظور نہ ہونے پر سدھار سیکٹر کے ہزاروں مزدور احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے مزدوروں نے سدھار سے دھاندرہ ریلی نکالی اور مزدوروں کو ساتھ ملاتے ہوئے مین شاہرہ جھنگ روڈ کو ائیر پورٹ چوک سے بند کر دیا۔۔۔
جس سے بین الضلاع شاہراہ پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ مزدور وں کی ضلعی انتظامیہ اور پاور لوم مالکان کے خلاف نعرے بازی مزدوروں کے احتجاج کے پیش نظر ایس ایچ او تھانہ ائر پورٹ شاہد پنو اے سی صدر ذوالقرنین اور ڈاریکٹر لیبر غلام شبیر کلیار مذکرات کے لئے موقع پر پہنچ گئے جنہوں نے لیبر قومی موومنٹ کی قیادت سے سے بات چیت کرتے کہا حکومت پنجاب کے گزٹ نوٹیفکیشن 2025پر عملدرآمد کروایا جائے گا جسکے مطابق چالیس ہزار ماہانہ پر ورکر آٹھ گھنٹے ڈیوٹی انجام دیگا اور وہ پانچ لوم چلانے کا پابند ہو گا اسکے علاوہ وہ اور کوئی کام نہیں کرے گا ۔سوشل سیکورٹی مزدور کا بنیادی حق جس پرعمل یقینی بنائینگے فیکٹریوں میں پینے کا صاف پانی دستیاب ہو گا ۔ مزدور رہنمائوں نے کہا ضلعی انتظامیہ کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر رہے ہیں حکومت اپنے وعدے کے مطابق اس پر عمل کرائے بائیس روز کی غیر قانی تالہ بندی پر مزدوروں کو معاوضہ دیا جائے ،ایسا نہ ہو اتو دوبارہ احتجاج کی کال دے دی جائے گی۔