عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد،عبد الرشید حجازی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)چھ اور سات ستمبر ملکی تاریخ میں انتہائی اہمیت کے حامل دن ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو پاک فوج کے جوانوں نے بھارت کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا۔۔۔
اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے اسلام و پاکستان کے دشمن مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیکر تحفظ ختم نبوت ؐکا قانون پاس کر کے تاریخی کار نامہ انجام دیا تھا ان خیالات کا اظہار ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث علامہ عبد الرشید حجازی ضلعی ناظم قاری ارشد ، خالد محمود اعظم آبادی و دیگر نے یوم دفاع و تحفظ ختم نبوت ؐکے حوالے سے تقریب سے خطاب میں کیا ۔ انہوں نے کہا عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد و اساس ہے ،یہ ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا ہے ۔ کوئی مسلمان بھی اس پر سمجھوتہ نہیں کر سکتا ۔ ملکی دفاع کی بات ہو یا پھر تحفظ ختم نبوت کی چوکیداری، ہمارے اسلاف مولانا محمد حسین بٹالوی ، مولانا نذیر حسین محدث دہلوی ، مولانا ثنا اللہ امرتسری ، داؤد غزنوی ، حافظ ابراہیم کمیر پوری ، عطا اللہ شاہ بخاری ، مولانا غلام غوث ہزاروی ، پیر مہر علی شاہ ، مفتی محمود ، مولانا شاہ احمد نورانی ، یوسف بنوری ، مولانا احمد دین گھکڑوی ، مولانا اسماعیل سلفی ، علامہ احسان الٰہی ظہیر ، علامہ حبیب الرحمٰن یزدانی ، مولانا عبد الجبار غزنوی ، مولانا عبد القادر روپڑی ، مولانا عبد الرحیم اشرف و دیگر نے اس سلسلہ میں ناقابل فراموش اور لا زوال کردار ادا کیا ، آج بھی ہمارا ہر کارکن عقیدہ ختم نبوت و ملکی بقا وسلامتی اور اسکے دفاع کیلئے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے ۔