میلاد تاقیامت منایا جاتا رہے گا:پیر آصف رضاقادری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبیؐ کے موقع چوک گھنٹہ گھر میں مرکزی استقبالیہ کیمپ لگایاگیا۔ صدارت ڈویژنل صدر پروفیسر پیر میاں آصف رضاقادری نے کی۔کیمپ پر سارا دن آنے والے جلوسوں کا شاندار استقبال اورشرکا کیلئے لنگر، جوس،پانی کا اہتمام کیا گیا۔
سنی تحریک کے رضا کاروں نے میلاد کے جلوسوں کیلئے پولیس اور اداروں کے ساتھ مکمل معاونت کی۔ اس موقع پرپیر آصف رضاقادری نے خطاب کرتے کہا کہ میلاد النبی ؐ سیرت رسولؐ کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے ۔آپؐ کی سیرت کا ہر پہلو انسانیت کیلئے درخشندہ نور ہے ۔جشن عید میلادالنبیؐ پر ضلعی وپولیس انتظامیہ کافول پروف سکیورٹی انتظامات کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ۔انہوں نے کہا نبی کریم ؐ کی غلامی انسان کو ہر ذلت آمیز غلامی سے آزاد کردیتی ہے ۔ آپؐ کی جانب سے ہر مخلوق کیلئے عطا کردہ حقوق لازوال و بے مثال ہیں،آْپ ؐنے اپنے اخلاق و کردار سے پوری انسانیت کو اسلام کے نور سے منور فرمایا۔فلسفہ میلاد یہ ہے کہ آج مسلمان نبی کریم ؐکی زندگی کونمونہ بنا کر سرخروہوں۔ میلاد مصطفیٰؐ تاقیامت منایا جاتا رہے گا۔کیمپ کے اختتام پر ملکی ترقی سلامتی و استحکام اور معاشی مشکلات، سیلاب زدگان کی جلد بحالی کیلئے دعا کی گئی۔ اس موقع پر ڈویژنل جنرل سیکرٹر ی حافظ یاسرقادری المدنی، مولاناآصف ندیم چشتی ،میاں فیاض قادری، چودھری ایاز کمبوہ، رمضان قادری،عمر قادری،میاں فیض رسول،رضاحسین جٹ، امجدو دیگر موجود تھے ۔