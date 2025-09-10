زرعی یونیورسٹی :سارک ایگریکلچر سینٹر کے بک کارنر کا افتتاح
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سارک ممالک کے مابین موسمیاتی اعتبار سے موزوں زراعت اور غذائی استحکام کیلئے تعاون اور معلومات کا تبادلہ بڑھتی آبادی کی غذائی ضروریات پوری کرنا اور زرعی چیلنجوں پر قابو پانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
ان خیالات کا اظہار زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار نے مین لائبریری میں سارک ایگریکلچر سینٹر کے زیرِ اہتمام بک کارنر کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کیا۔ اس موقع پر ڈینز، ڈائریکٹرز اور پرنسپل آفیسرز موجود تھے جبکہ بنگلہ دیش، نیپال اور پاکستان کے سارک نمائندوں نے آن لائن شرکت کی۔ ڈاکٹر ذوالفقار نے کہا بک کارنر سارک کے رکن ممالک کیلئے موسمیاتی اعتبار سے موزوں زراعت میں تحقیق، تعاون اور جدت کا ایک ذریعہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے زرعی یونیورسٹی میں سارک ایگریکلچر سینٹر بک کارنر کیلئے کتابوں کا بیش قیمت مجموعہ عطیہ کرنے پر سارک ایگریکلچر سینٹر بنگلہ دیش کا شکریہ ادا کیااور کہا یہ اقدام علمی سفارتکاری کو مضبوط، بین الاقوامی تعاون کو فروغ دے گا اور علاقائی شراکت داری کو پروان چڑھائے گا۔ نیپال سے آن لائن خطاب کرتے ڈائریکٹر تنویر ٹوروفدر نے کہا ایسے بک کارنرز نوجوان اذہان کیلئے خطے میں موسمیاتی تبدیلیوں کے مشترکہ چیلنجوں کے حل کیلئے سوچنے ، جدت لانے اور تعاون میں معاون ثابت ہونگے ۔ بنگلہ دیش سے سارک ایگریکلچر سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ہارون الرشید نے کہا معلومات کا تبادلہ سارک ممالک میں رابطے کا طاقتور ذریعہ ہے ۔ انہوں نے زراعت، آب و ہوا اور خوراک کے شعبوں میں زرعی یونیورسٹی کے ماہرین کی کاوشوں کو سراہا۔ وزارتِ خارجہ اسلام آباد سے سارک کے ڈائریکٹر عدیل پرویز نے کہا سارک بک کارنر کا افتتاح یادگار موقع ہے ۔ سارک مشترکہ وژن، اجتماعی حکمت اور باہمی تعاون سے حل کی نمائندگی کرتا ہے ۔ بک کارنر کا آغاز سارک کے آٹھ رکن ممالک سے متعلق موسمیاتی اعتبار سے موزوں زراعت اور غذائی تحفظ پر 250 سے زائد مطبوعہ کتابوں اور 100 سے زائد ڈیجیٹل وسائل کے مجموعے سے کیا گیا ہے ۔