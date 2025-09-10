صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پٹرول پمپ کمیٹی کااجلاس

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پٹرول پمپ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس، اسسٹنٹ کمشنر سٹی عادل عمر سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسر شریک ہوئے۔

اجلاس کے دوران کمیٹی کے روبرو 9 کیسز پیش کیے گئے جن پر ڈپٹی کمشنر نے تفصیلی غور کیا۔ تمام کیسز کا میرٹ پر جائزہ لینے کے بعد 8 کیسز کی منظوری دی گئی جبکہ ایک کیس ملتوی کر دیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا پٹرول پمپس کی منظوری اور نگرانی کا عمل شفاف اور قواعد و ضوابط کے عین مطابق ہونا چاہیے تاکہ عوام کو سہولت میسر آ سکے اور کسی قسم کی بے ضابطگی کی گنجائش نہ رہے ۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ تمام امور کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے اور پٹرول پمپس کے معاملات میں شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے ۔ اجلاس میں شہرکے مختلف پٹرول پمپس سے متعلقہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ ضلعی انتظامیہ عوامی مفاد کے پیش نظر ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔

 

