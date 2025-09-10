مولانا صفی اللہ کی سیلاب متاثرین،پارٹی رہنمائوں سے ملاقات
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جمعیت علما اسلام صوبہ پنجاب کے قائم مقام امیر مولانا صفی اللہ گزشتہ روز مختصر دورہ پر جھنگ پہنچے۔ انہوں نے جے یوآئی جھنگ کے زیر اہتمام فلڈ ریلیف فنڈ کیمپس پنڈی محلہ بند،ہرمل پورہ بند، کوٹ خیرہ بند پر سیلاب متاثرین کے نمائندوں و جے یوآئی کے عہدیداران،رضاکاران، کارکنان سے خصوصی گفتگو کی اور سیلاب زدہ مختلف جگہوں کا دورہ کیا۔
انہوں نے کہا جے یو آئی پورے پنجاب میں سیلاب زدہ علا قوں میں متاثرین کی بھرپور مدد کر رہی ہے اور جے یو آئی جھنگ کے ذمہ داران کی متاثرین سیلاب کے حوالہ سے میڈیکل و خوراک کی فراہمی کی سرگرمیاں قابل ستائش ہیں۔ حکومت آئندہ سیلاب روکنے کیلئے جامع منصوبہ بندی کرے اور ضلع جھنگ کے سیلاب زدہ کسانوں کے زرعی قرضے معاف کئے جائیں اس موقع پر جے یو آئی کے مرکزی شوریٰ کے ممبر شہباز گجر ایڈووکیٹ و مولانا طارق نے کہا کہ جے یو آئی ضلع جھنگ کی طرف سے تحصیل جھنگ و تحصیل شور کوٹ میں چھ مقامات پر کیمپس کے ذریعے سیلاب متاثریں کو بذریعہ ڈاکٹرز کے چیک اپ مفت دوائیں و بذریعہ راضاکاران خشک راشن و کھانا پہنچایا جارہا ہے جھنگ کی انتظامیہ کسانوں کو جانوروں کیلئے ونڈا کی فراہمی یقینی بنائے جھنگ کے سیلاب زدہ علاقوں میں عوام کے بل بجلی معاف کئے جا ئیں ،چھوٹے ڈیمز کے علاوہ کالاباغ ڈیم کی تعمیر انتہائی ضروری ہے ۔