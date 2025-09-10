ڈی سی کا سیلاب متاثرین کیلئے سہولیات کاجائزہ
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے بائی پاس حفاظتی بند و سرگودھا روڑ کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر امتیاز محسن اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود بھی ہمراہ تھے۔
ڈپٹی کمشنر نے ریسکیو، محکمہ صحت اورریونیو ٹیموں سے بریفنگ لی اور فیلڈ ہسپتال میں طبی سہولیات و کا جائزہ لیا اور ریلیف کیمپ میں سہولیات اور انتظامات کو چیک کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ دریا کے نشیبی علاقوں میں مکینوں کو طبی سہولیات، کھانا و راشن کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔ سیلاب متاثرین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔دریں اثنا آرپی اوفیصل آباد ذیشان اصغر کی تھانہ صدر جھنگ میں کھلی کچہری کا انعقاد، شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آر پی او نے عوامی مسائل کو سنا اور موقع پر ہی متعلقہ افسروں کو فوری حل کے احکامات جاری کیے ۔کھلی کچہری کے دوران ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر)بلال افتخار کیانی بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر آر پی او نے واضح کیا کہ شہریوں کے اعتماد کی بحالی پولیس کی اولین ترجیح ہے ، اور اس مقصد کے حصول کیلئے شفافیت، میرٹ اور سروس ڈلیوری کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے ۔کھلی کچہری کے بعد آر پی او فیصل آباد نے تھانہ صدر جھنگ کی فارمل انسپکشن بھی کی۔ انہوں نے تھانہ ریکارڈ، حوالات اور زیرِ استعمال اسلحہ کا تفصیلی جائزہ لیا اور افسران کو ہدایت دی کہ ہر سطح پر شفافیت اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے ۔آر پی او فیصل آباد ذیشان اصغر نے کہا کہ پولیس فورس شہریوں کے مسائل کے فوری حل اور ان کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل ہے ۔ عوامی شکایات کے فوری ازالے اور انصاف کی بروقت فراہمی پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔