سیلاب متاثرین کوسہولیات میں کمی نہیں ہوگی،نعیم سندھو
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے رات گئے اچانک تحصیل پیر محل کے سیلاب زدہ علاقوں میں قائم ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی،ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر بھی موجود تھے۔۔۔
دورے کے دوران کوٹ مہابت اور مائی صفوراں کے کیمپوں میں متاثرین سے سہولیات اور درپیش مسائل کے بارے میں دریافت کیا گیا، متاثرین نے بہترین انتظامات پر ڈپٹی کمشنر کو دعائیں دیں اور وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا،ریلیف کیمپوں میں متاثرین کے لیے تین وقت کا کھانا، پینے کا صاف پانی، بجلی اور پنکھوں کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے ، مچھروں سے بچاؤ کے لیے مچھر دانیاں بھی فراہم کی گئیں،ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا کہ متاثرین کو سہولیات کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں ہونے دی جائے گی، ضلعی انتظامیہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق ریلیف سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہے ۔