  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ملکی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سیکٹر غیر یقینی صورتحال کا شکار ہونے لگا۔ جولائی میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس حجم ایک ارب 68 کروڑ ڈالر تھا جو اگست میں کم ہوکر ایک ارب 52 کروڑ ڈالر کے قریب ریکارڈ کیا گیا جس پر صنعتکارپریشان ہونے لگے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سیکٹر نے رواں مالی سال کے آغاز میں بہتر کارکردگی دکھائی تاہم اگست میں برآمدات میں نمایاں کمی نے صنعتکاروں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے ۔ جولائی 2025 میں ٹیکسٹائل برآمدات ایک سال کے دوران 32 سے 33 فیصد اضافے کے ساتھ ایک ارب 68 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی تھیں، جو گزشتہ مالی سال جولائی 2024 میں ایک ارب 27 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی تھیں۔ اس اضافے کے بعد فیصل آباد سمیت ملک بھر کے ٹیکسٹائل صنعت کاروں نے امید ظاہر کی تھی کہ عالمی منڈی میں پاکستانی کپڑے کی طلب بڑھنے سے معاشی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ تاہم اگست 2025 کے اعداد و شمار نے اس خوش فہمی کو دھچکا پہنچایا ہے ۔ اگست میں پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات گزشتہ سال کے اسی ماہ کے مقابلے میں 6.89 فیصد کم ریکارڈ کی گئیں، جبکہ ماہانہ بنیادوں پر بھی برآمدات میں 9.47 فیصد کی کمی واقع ہوئی۔ اس کمی کے بعد رواں مالی سال کے ابتدائی دو ماہ یعنی جولائی اور اگست میں مجموعی برآمدات اگرچہ گزشتہ مالی سال کے انہی دو ماہ کے مقابلے میں کچھ زیادہ رہیں لیکن اگست کی گراوٹ نے بڑھوتری کے تسلسل کو توڑ دیا ہے ۔ فیصل آباد کے ٹیکسٹائل صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ جولائی میں برآمدات میں غیر معمولی اضافہ توانائی کی قیمتوں میں وقتی استحکام اور عالمی سطح پر خریداروں کے بڑھتے ہوئے آرڈرز کے باعث ممکن ہوا تھا لیکن اگست میں خام مال کی دستیابی میں مسائل اور حکومتی ریفنڈز میں تاخیر نے برآمدی شعبے کو بری طرح متاثر کیا۔ ان کے مطابق عالمی منڈی میں سخت مقابلے کے ماحول میں پاکستانی برآمد کنندگان کو پہلے ہی دشواریوں کا سامنا ہے ، ایسے میں اندرونی مسائل نے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے ۔ برآمد کنندگان نے واضح کیا کہ اگر بروقت ریفنڈز جاری نہ ہوئے اور توانائی کی قیمتوں میں استحکام نہ لایا گیا تو آئندہ مہینوں میں ٹیکسٹائل برآمدات کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ فیصل آباد سمیت ملک بھر کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ، جس کی برآمدات میں کمی نہ صرف زرمبادلہ کے ذخائر کو متاثر کرے گی بلکہ ہزاروں مزدوروں کے روزگار کو بھی خطرے میں ڈال دے گی۔ 

 

