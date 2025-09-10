کارپوریشن کی غفلت ، شہرسے مویشیوں کا انخلا نہ ہو سکا، سیوریج بندش پر مشکلات
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن کی غفلت سے شہری حدود سے مویشیوں کا انخلا نہ ہوسکا، جانوروں کی گندگی سے سیوریج سسٹم بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
مانانوالہ، ڈی ٹائپ کالونی، غلام ، آباد اور مدینہ ٹائون ودیگرعلاقوں میں گائے بھینسوں کے باڑوں کی موجودگی سے گندگی اور تعفن پھیلنے سے اہل علاقہ کاجینامحال بناہوا ہے ۔ جانوروں کے باڑوں سے روزانہ کئی ٹن گوبرسیوریج لائنوں میں شامل ہونے سے سیوریج بند ہوجاتاہے اور شہری علاقوں میں سیوریج کے پانی سے گلیاں بھر جاتی ہیں مویشیوں کی گندگی پر مچھروں کی بھرمار ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار ڈپٹی کمشنر اور سی ای او میونسپل کارپوریشن کو درخواستیں دے چکے ہیں مگر شنوائی نہیں ہوتی جانوروں کی گندگی سے واسا کی لائنیں خراب ہونے سے قومی خزانے کو بھی نقصان ہورہا ہے میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہری علاقوں سے جانوروں کا انخلا کرائے لیکن کوئی توجہ نہیں دی جارہی جبکہ بارش ہونے سے مویشیوں کا کئی ٹن فضلہ بارشی پانی کیساتھ شامل ہوکر گلیوں میں کھڑ اہوجاہے جس سے مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔کارپوریشن نے مویشیوں کے انخلا بارے متعدد بار اعلانات بھی کرائے ، ڈیڈ لائنز بھی دیں مگر ایکشن نہ ہوسکا جسکا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں۔