اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ کا متاثرہ علاقوں کا دورہ ،راشن بیگز اور بچوں کے لیے گفٹ تقسیم
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر تاندلیانوالہ کے سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔۔۔
اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں موجود متاثرین میں پکا پکایا کھانا، راشن بیگز اور بچوں کے لیے گفٹ تقسیم کیے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے ۔ امدادی ٹیمیں گھر گھر جا کر متاثرہ خاندانوں کو راشن اور ضروری اشیائے خورونوش پہنچا رہی ہیں تاکہ کوئی بھی خاندان امداد سے محروم نہ رہے ۔