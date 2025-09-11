موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے جدید ٹیکنالوجیز نا گزیر:ڈاکٹر ذوالفقار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد مکئی کی جینیاتی طور پر تبدیل شدہ (جی ایم) اور نان جی ایم اقسام کے حوالے سے پیداوار میں اضافے کے لیے پالیسی سفارشات مرتب کر رہی ہے تاکہ غذائی تحفظ اور کاشتکاروں کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جا سکے۔۔۔
اس سلسلے میں شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جین یٹکس کے تحت مشاورتی اجلاس ہوا جس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کی۔اجلاس میں نیشنل سیڈ ڈویلپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرپرسن ڈاکٹر آصف علی، ڈین کلیہ زراعت پروفیسر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، چیئرمین پی بی جی پروفیسر ڈاکٹر عظیم اقبال، پروفیسر ڈاکٹر آصف کامران، ڈاکٹر محمد اسلم اور زرعی ماہرین نے شرکت کی۔ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ مکئی گندم اور چاول کے بعد ملک کی تیسری بڑی فصل ہے ۔ پاکستان میں 2025ء میں اس کی کاشت 1.44 ملین ہیکٹر اور پیداوار 8.24 ملین ٹن رہی جو پچھلے سال سے کم ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پیداوار بڑھانے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز اپنانا ناگزیر ہے ۔دیگر مقررین نے کہا کہ مکئی مارکیٹ کے نرخوں اور موسمی حالات سے براہِ راست متاثر ہوتی ہے ، اس لیے ہدف پر مبنی پالیسی سفارشات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ ماہرین کے مطابق فی ایکڑ پیداوار بڑھانے سے غذائی استحکام اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ممکن ہے ۔