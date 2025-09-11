صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیسکو کے خدمت کے دعوے ،کھلی کچہریاں فوٹو سیشن تک محدود

  • فیصل آباد
فیسکو کے خدمت کے دعوے ،کھلی کچہریاں فوٹو سیشن تک محدود

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی (فیسکو) کے عوامی ریلیف کے بلند بانگ دعوے الٹ اثرات دکھانے لگے ہیں اور 53 لاکھ سے زائد صارفین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔۔۔

 شہریوں کا کہنا ہے کہ کھلی کچہریاں محض فوٹو سیشن اور خانہ پُری تک محدود ہیں، جبکہ 118 سمیت بیشتر ہیلپ لائن نمبرز غیر فعال رہتے ہیں۔ شکایات کے باوجود افسران کان دھرنے کو تیار نہیں ہوتے اور بلوں پر درج سرکاری نمبرز پر بھی جواب نہیں دیا جاتا۔شہریوں کے مطابق لو وولٹیج، فیڈرز کی ٹرپنگ، غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ اور اوور بلنگ روز کا معمول بن چکے ہیں۔ ایک صارف نے بتایا کہ بارہا شکایات درج کرانے کے باوجود عملہ وقت پر نہیں پہنچتا اور ایمرجنسی کے دوران بھی بجلی کئی کئی گھنٹے بند رہتی ہے ۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ افسران دفاتر میں موجود ہی نہیں ہوتے ۔فیسکو حکام کا مؤقف ہے کہ عملے کی شدید کمی ہے اور کم از کم 15 ہزار ملازمین کی ضرورت ہے ، تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ نیت اور فرض شناسی کی کمی ہے ۔ صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ وزارت توانائی اور نیپرا فیسکو کے نظام کی شفاف تحقیقات کروائے ۔ شہریوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر مسائل حل نہ ہوئے تو احتجاج پر مجبور ہوں گے ۔ چیف فیسکو محمد عامر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔

 

