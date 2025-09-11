شہری کا بجلی کا میٹر چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شہری کا بجلی کا میٹر چوری کر لیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے سدھو پورہ کے رہائشی عمار نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس کے گھر کے باہر نصب کیا گیا بجلی کا میٹر رات کی تاریکی میں ملزم چوری کر کے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
