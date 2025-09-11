محنت کش کا رکشہ چور لے گئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محنت کش کا رکشہ چور لے نکلے ۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے شاداب پلی کے قریب واجد علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنا رکشہ کھڑا کرکے ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینے میں مصروف ہوگیا۔ اس دوران نامعلوم ملزم اس کا رکشہ چوری کرکے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ہے ۔
