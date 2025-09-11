صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد میں تزئین و آرائش کا بڑا منصوبہ شروع کرنیکا اعلان

  • فیصل آباد
فیصل آباد میں تزئین و آرائش کا بڑا منصوبہ شروع کرنیکا اعلان

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت فیصل آباد شہر کی تزئین و آرائش کا بڑا منصوبہ جلد شروع کیا جا رہا ہے۔۔۔

 اس منصوبے کے تحت گھنٹہ گھر اور اس سے ملحقہ 8 تاریخی بازاروں کو جدید تقاضوں کے مطابق خوبصورت بنانے کے لیے ایک میگا پراجیکٹ رواں ماہ کے آخر میں شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ۔ اس حوالے سے کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن عامر رضا کے علاوہ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سی ای او، سوئی گیس اور واسا کے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے گھنٹہ گھر کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ شہر کے تمام پارکس، چوک اور گرین بیلٹس کو بہتر بنانے کے لیے جامع منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے ۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کی مرحلہ وار تزئین و آرائش کی جائے گی جبکہ بجلی، گیس اور واسا کی تمام سہولیات انڈر گراؤنڈ کر دی جائیں گی تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ گھنٹہ گھر ایک تاریخی ورثہ ہے جس کے تحفظ اور خوبصورتی کے لیے ممکنہ وسائل فراہم کیے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:سیلاب زدہ13اضلاع کی بجلی بند

ڈی سی، ڈی پی او کا سیلاب متاثرین کیلئے ریلیف کیمپوں کا دورہ

وزیر اعظم کا متوقع دورہ ،ڈی سی ،ڈی پی او انتظامات کاجائزہ

سیلاب زدگان کی امداد پر پولیس اورسماجی رہنماؤں کو خراج تحسین

ایل ایل بی کیس، 500سے زائد طلبہ کا مسئلہ حل

اراضی تنازع ، ملزموں کاکلہاڑیوں،ڈنڈوں سے خواتین پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن