فیصل آباد میں تزئین و آرائش کا بڑا منصوبہ شروع کرنیکا اعلان
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت فیصل آباد شہر کی تزئین و آرائش کا بڑا منصوبہ جلد شروع کیا جا رہا ہے۔۔۔
اس منصوبے کے تحت گھنٹہ گھر اور اس سے ملحقہ 8 تاریخی بازاروں کو جدید تقاضوں کے مطابق خوبصورت بنانے کے لیے ایک میگا پراجیکٹ رواں ماہ کے آخر میں شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ۔ اس حوالے سے کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن عامر رضا کے علاوہ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سی ای او، سوئی گیس اور واسا کے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے گھنٹہ گھر کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ شہر کے تمام پارکس، چوک اور گرین بیلٹس کو بہتر بنانے کے لیے جامع منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے ۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کی مرحلہ وار تزئین و آرائش کی جائے گی جبکہ بجلی، گیس اور واسا کی تمام سہولیات انڈر گراؤنڈ کر دی جائیں گی تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ گھنٹہ گھر ایک تاریخی ورثہ ہے جس کے تحفظ اور خوبصورتی کے لیے ممکنہ وسائل فراہم کیے جائیں گے ۔