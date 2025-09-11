صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
ٹو بہ:سیوریج کیلئے اکھاڑی گئی سڑک 2 سال بعد بھی تعمیر نہ ہو سکی

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سیوریج پائپ ڈالنے کے لیے اکھاڑی گئی سڑک 2 سال بعد بھی دوبارہ تعمیر نہ ہو سکی، جس کے باعث نہ صرف شہریوں کو آمد و رفت میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے بلکہ روزانہ ٹریفک جام، حادثات اور جھگڑوں نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔۔۔

 محلہ مصطفی آباد میں ڈی سی ہاؤس کی دیوار کے ساتھ سیوریج کے پائپ ڈالنے کے لیے 2 سال قبل سڑک اکھاڑی گئی تھی، تاہم پائپ ڈالنے کے بعد سڑک کو دوبارہ تعمیر کرنے کی بجائے ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ بارشوں کے بعد جگہ جگہ گہرے گڑھے پڑ گئے ، سڑک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے جبکہ اطراف میں مٹی کے ڈھیر جمع ہیں، جن کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ موٹر سائیکل، رکشہ اور دیگر گاڑیوں کے الٹنے سے حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں، درجنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ گاڑیوں کے گزرنے سے اڑنے والی مٹی اور دھول نے لوگوں کی زندگی عذاب کر دی ہے ۔ بچے اور بزرگ سانس کی بیماریوں، دمہ اور کھانسی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ طلبہ و طالبات کو اسکول آنے جانے میں بھی شدید مسائل کا سامنا ہے ۔ اہلیان علاقہ اور پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لینے اور سڑک کی ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

