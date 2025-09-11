پاور لوم مالکان نے ضلعی انتظامیہ کا فیصلہ مسترد کردیا
پینسرہ (نمائندہ دُنیا )پاور لوم مالکان نے ضلعی انتظامیہ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ پرانے قانون اور پرانے ریٹ پر فیکٹریاں چلانے کو تیار ہیں، نیا قانون ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے جس کی پورے ڈویژن میں کوئی مثال نہیں۔۔۔
پاور لوم اونر ایسوسی ایشن کے صدر میاں عادل باری، رانا شاہد، اعظم منظور، رانا عرفان، منیب خالد، خدمت جٹ و دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 70 سال سے پاور لوم ورکر ٹھیکداری نظام پر کام کر رہے ہیں۔ انتظامیہ دو لاکھ میں سے آٹھ ہزار لوم پر نیا تجربہ کرنا چاہ رہی ہے جو کہ ہرگز قبول نہیں۔ انتظامیہ کو چابیاں دینے کو تیار ہیں، وہ خود فیکٹریاں چلا لیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ضلعی انتظامیہ اور مزدور رہنماؤں کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ کیا گیا تھا جس کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور لیبر ڈیپارٹمنٹ حکومت کی طرف سے طے کردہ اجرتوں کے نوٹیفکیشن پر عمل کروائیں گے ۔ ضلعی انتظامیہ و سوشل سیکورٹی ڈیپارٹمنٹ پاور لوم ورکرز کے سوشل سیکورٹی کارڈ جاری کریں گے ۔ ضلعی انتظامیہ اور لیبر ڈیپارٹمنٹ پاور لوم کی 22 دن کی بندش کی اجرتیں بذریعہ عدالت پاور لوم ورکرز کو دلوائیں گے ۔ ضلعی انتظامیہ اور لیبر ڈیپارٹمنٹ خستہ حال پاور لوم فیکٹریوں کی مرمت کو یقینی بنائیں گے ۔ فیکٹریوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ لیبر ڈائریکٹر نے کہا کہ علاقہ میں ٹیمیں روانہ کی جائیں گی جو فیکٹریوں کی بندش کی وجہ معلوم کریں گی۔ اس کے بعد قانون پر عمل کروانے کے لیے انتظامیہ اگلا لائحہ عمل تیار کرے گی۔ جبکہ دوسری جانب سینکڑوں مزدور صبح سویرے فیکٹریوں میں پہنچے جہاں مالکان نے انہیں سابق ریٹ اور سابق طریقے سے کام کرنے کو کہا، جس پر مزدوروں نے مالکان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے حکومت پنجاب کی جانب سے جاری گزٹ نوٹیفکیشن پر عمل کروانے کا مطالبہ کیا۔ مزدوروں نے کہا کہ انتظامیہ ہمارا امتحان نہ لے ، ہم بیالیس دنوں سے بے روزگار ہو کر فاقوں پر مجبور ہیں۔ مالکان کو قانون پر عمل کرنے کا پابند بنایا جائے ۔