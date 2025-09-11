خواتین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا : شمائلہ شہزادی
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق خواتین کے حقوق کے تحفظ کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں۔اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل میں خواتین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔۔۔
ایک ماہ میں اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کو مختلف 60سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ گزشتہ ماہ کے دوران گھریلو تشدد، لڑائی جھگڑے ,،میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کی26درخواستیں موصول ہوئیں۔ ایک ماہ میں ہراسمنٹ،لین دین و دیگر معاملات کی 30 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ تمام درخواستوں پر خواتین کے مسائل کو حسب ضابطہ کاروائی کرتے ہوئے حل کیا گیا۔اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سب انسپکٹر شمائلہ شہزادی کا کہنا تھا کہ اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل میں آگاہی مہم کے ساتھ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔