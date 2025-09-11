رورل ہیلتھ سینٹر مکوآنہ میں کھودا کنواں بیماریاں بانٹنے لگا
مکوآنہ (نمائندہ دنیا)انتظامیہ کی غفلت کے باعث رورل ہیلتھ سینٹر مکوآنہ میں کھودا گیا گندے پانی کا کنواں اہل علاقہ کے لیے عذاب بن گیا۔ خون اور دیگر آلودہ مادے زیرِ زمین پانی میں شامل ہو کر انسانی صحت کے لیے خطرناک صورتحال پیدا کر رہے۔۔۔
ہیں۔ ماہرین کے مطابق آلودہ پانی ہیپاٹائٹس، یرقان، ہیضہ، پیٹ کے امراض اور دیگر وبائی بیماریوں کا بنیادی سبب بن رہا ہے ۔اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ایک کنویں کے نقصانات سامنے آنے کے باوجود دوبارہ نیا کنواں کھودا جا رہا ہے ، جس سے آنے والی نسلوں کی صحت مزید خطرے میں پڑ جائے گی۔ شہریوں نے اس عمل کو کھلی غفلت اور غیر ذمہ داری قرار دیا۔عوامی نمائندوں اور مقامی رہائشیوں نے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ گندے پانی کے تلف کرنے کا متبادل اور محفوظ طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ زیرِ زمین پانی کو آلودگی سے بچایا جا سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے ، جس کی حفاظت ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے ۔