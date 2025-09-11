زرعی ایمر جنسی ، سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کا ازالہ ہوگا:خلیل طاہر
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن مینارٹیز ونگ پنجاب کے صدر سینیٹر سردارخلیل طاہرسندھو نے کہا ہے کہ وزیراعظم میاں شہباز شریف نے ملک میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کاجوفیصلہ کیاہے۔۔۔
اس سے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کا ازالہ ہوگاوفاقی کابینہ نے ملک میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے ۔ اس سے قبل وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب حکومت بھی ہر سطح پر متاثرین کی مدد کررہی ہے َکمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ۔