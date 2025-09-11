صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی ایمر جنسی ، سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کا ازالہ ہوگا:خلیل طاہر

  • فیصل آباد
زرعی ایمر جنسی ، سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کا ازالہ ہوگا:خلیل طاہر

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن مینارٹیز ونگ پنجاب کے صدر سینیٹر سردارخلیل طاہرسندھو نے کہا ہے کہ وزیراعظم میاں شہباز شریف نے ملک میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کاجوفیصلہ کیاہے۔۔۔

 اس سے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کا ازالہ ہوگاوفاقی کابینہ نے ملک میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے ۔ اس سے قبل وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب حکومت بھی ہر سطح پر متاثرین کی مدد کررہی ہے َکمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بی آرٹی منصوبہ:سندھ حکومت کی کمیٹی کو تین ہفتے کی مہلت

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، صورتحال کا جائزہ اورمتعدد مقامات کامعائنہ

نالوں کی صفائی کی رقم کرپشن کی نذر ہوگئی،منعم ظفر

کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ کی استعداد کار بڑھانے کا جائزہ اجلاس

حب کینال کے 20میٹر طویل متاثرہ حصے کی مرمت شروع

کراچی کے عوام کو ریلیف فراہمی سب کی ذمہ داری ،شاہی سید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن