نادرا دفتر کھرڑیانوالہ کی خستہ حال چھت ، شہریوں کو مشکلات
کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا)نادرا دفتر کھرڑیانوالہ کی خستہ حال چھت اور ناکافی سہولیات کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ دفتر کی ناقص حالت کے باعث سائلین کے شناختی کارڈ اور دیگر معاملات دفتر کے اندر کے بجائے گاڑیوں میں ہی نمٹائے جا رہے ہیں۔۔۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ دفتر میں نہ بیٹھنے کی جگہ ہے ، نہ ہی خواتین اور بزرگوں کے لیے کوئی سہولت۔ لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر شناختی کارڈ بنوانا شہریوں کے لیے عذاب بن چکا ہے ۔ چھاؤں اور پینے کے پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں جس سے گرمی میں انتظار مزید اذیت ناک ہو جاتا ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق نادرا دفتر کے حالات اس قدر ابتری کا شکار ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی کریانہ کی دکان پر کام ہو رہا ہو۔ مستقل عمارت نہ ہونے اور صنعتی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں سائلین کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے ، جبکہ دیگر شہروں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں منتقل ہو چکے ہیں جس سے رش بڑھ گیا ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نادرا دفتر کے لیے مستقل بلڈنگ تعمیر کی جائے جہاں تمام سہولیات میسر ہوں تاکہ خواتین، بزرگوں اور عام شہریوں کو مشکلات سے نجات مل سکے ۔