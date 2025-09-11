حکو مت متاثرین کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑے گی :خواجہ عمران نذیر
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے دریائے راوی کے سیلابی علاقے مائی صفوراں بند کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے وزیر صحت کو سیلابی صورتحال اور انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔۔۔
انہوں نے بتایا کہ ریلیف کیمپوں میں متاثرین کے لیے کھانے سمیت تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ مویشیوں کے لیے چارے کا بھی باقاعدہ انتظام موجود ہے ۔ خواجہ عمران نذیر نے فلڈ ریلیف کیمپوں کا معائنہ کیا اور متاثرہ عوام کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ریسکیو 1122 اور پولیس اہلکار حقیقی ہیروز ہیں، جو مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت پنجاب متاثرین کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی۔