پیرا فورس کی عدم توجہی ،تجاوزات سے شہریوں کو مشکلات

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پیرا فورس کی عدم توجہی کے باعث بازاروں میں تجاوزات سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ ذرائع کے مطابق پیرا فورس کے اہلکار دریائے راوی میں سیلاب سے متاثرہ کمالیہ اور پیرمحل کے علاقوں میں ریلیف اور بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں۔۔۔

 فورس کے قبل ازیں کیے گئے اقدامات سے چھوٹا کمیٹی بازار، مچھلی بازار، چوڑی بازار، ریل بازار، کشیدہ کاری بازار، نیو مارکیٹ اور شورکورٹ روڈ سمیت متعدد مقامات سے تجاوزات ختم کرائی گئی تھیں جس کے بعد عوام کو آمد و رفت میں سہولت ملی تھی۔ تاہم اب دوبارہ دکانداروں نے تجاوزات قائم کر لی ہیں جس سے گزرگاہیں تنگ اور بازاروں میں چلنا دشوار ہو گیا ہے ۔ عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے ۔ خواتین کا کہنا ہے کہ خریداری کے دوران شدید دھکم پیل کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہیں جبکہ بزرگ اور معذور افراد کے لیے بازاروں میں داخل ہونا بھی عذاب بن گیا ہے ۔ عوام نے ضلعی انتظامیہ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں ۔

 

