اسرائیل کی جانب سے قطر پر حملہ کھلی بربریت :شہباز گجر ایڈووکیٹ
احمد پور سیال (نمائندہ دنیا)جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کے رکن شہباز گجر ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے قطر (دوحہ) پر فضائی حملہ کھلی بربریت اور قطر کی خود مختاری پر ننگی جارحیت ہے۔۔۔
جو امریکا کی مکمل پشت پناہی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل عالمی سطح پر جنگی مجرم ہے جس نے غزہ کے نہتے عوام پر بمباری اور بھوک کو ہتھیار بنا کر انسانیت کو شرمسار کیا ہے ۔ اسرائیلی حکومت انسانیت کے دائرے سے نکل چکی ہے اور مسلسل مظالم ڈھا رہی ہے ۔شہباز گجر نے او آئی سی اور عرب لیگ پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف فوری اور مستقل اقدامات کریں۔