صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل کی جانب سے قطر پر حملہ کھلی بربریت :شہباز گجر ایڈووکیٹ

  • فیصل آباد
اسرائیل کی جانب سے قطر پر حملہ کھلی بربریت :شہباز گجر ایڈووکیٹ

احمد پور سیال (نمائندہ دنیا)جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کے رکن شہباز گجر ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے قطر (دوحہ) پر فضائی حملہ کھلی بربریت اور قطر کی خود مختاری پر ننگی جارحیت ہے۔۔۔

 جو امریکا کی مکمل پشت پناہی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل عالمی سطح پر جنگی مجرم ہے جس نے غزہ کے نہتے عوام پر بمباری اور بھوک کو ہتھیار بنا کر انسانیت کو شرمسار کیا ہے ۔ اسرائیلی حکومت انسانیت کے دائرے سے نکل چکی ہے اور مسلسل مظالم ڈھا رہی ہے ۔شہباز گجر نے او آئی سی اور عرب لیگ پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف فوری اور مستقل اقدامات کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اراضی ایکوائر نہ ہونے سے 3 اہم شاہراہیں ادھوری

ترقیاتی سکیموں کیلئے 10 ارب کے فنڈز کی منظوری

یو بی اے ایس میں خودکشی کی روک تھام پر سیمینار

شوکت خانم سوشل ریسپانسیبلٹی ایوارڈز کی کراچی میں تقریب

جنوبی افریکہ سے چڑیا گھر اور سفاری زو کیلئے 12 زرافے پہنچ گئے

جناح ہسپتال : ڈرماٹولوجی یونٹ میں لیزر مشین کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن