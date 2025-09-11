سیلاب کی وجہ سے عوام مہنگے داموں سبزیاں خریدنے پر مجبور
جکھڑ،کمالیہ (سٹی رپورٹر ، نمائندہ دنیا) حالیہ سیلاب نے جہاں فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے وہیں سبزیوں کی پیداوار اور ترسیل پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سبزی منڈی میں قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔۔۔
جس کی وجہ سے عوام مہنگے داموں سبزیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی سبزیاں جن میں آلو، ٹماٹر، پیاز، ہری مرچ اور بھنڈی شامل ہیں، ان کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے ۔ عام آدمی جس کی آمدن پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے ، مزید مشکلات کا شکار ہو گیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ گھر کا بجٹ مکمل طور پر درہم برہم ہو چکا ہے ۔ \"کل جو ٹماٹر 120 روپے فی کلو مل رہا تھا آج 300 روپے سے اوپر جا چکا ہے ، اسی طرح آلو اور پیاز کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ۔ کاشتکاروں نے بتایا کہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے سبزیوں کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ ترسیل میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، جس کے باعث مارکیٹ میں سپلائی کم اور طلب زیادہ ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ،ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ قدرتی آفات اور ترسیل کے مسائل کی وجہ سے ہے ، تاہم ضلعی انتظامیہ نے عوام کو ریلیف دینے کے لئے عملی اقدامات شروع کر دئیے ہیں۔