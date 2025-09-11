اڈیالہ جیل کے آ گے دھرنا سے بانی رہا نہیں ہو نگے :فقیرحسین
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری فقیرحسین ڈوگر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جلاؤ گھیراؤ اوئے توئے کے کردارسے اپنی سیاست ختم کردی ہے۔۔۔
سینٹ اورقومی وصوبائی اسمبلی کے حلقوں کے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرکے اس نے خودکومزیدگندے انڈے پڑنے سے بچالیاہے ۔اڈیالہ جیل کے آ گے دھرنا اور اجلاس کرنے سے بانی رہانہیں ہوں گے فیصلے قانون کے مطابق ہوں گے ۔صحافیوں کوتشددکانشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ میاں نوازشریف کی قیادت میں مرکز اور پنجاب حکومت ملک اورقوم کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔