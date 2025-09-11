سدھار پٹوار خانے میں مافیا کا راج ،شہری لٹنے لگے
پینسرہ (نمائندہ دُنیا )سدھار پٹوار خانے میں مافیا کا راج، کرپشن کا بازار گرم، شہری دونوں ہاتھوں سے لٹنے لگے ۔ پٹواری پٹوار خانوں میں بیٹھنا ہی گوارا نہیں کرتے جبکہ منشیوں نے بھی آگے اپنے منشی ہائر کر لیے ہیں۔۔۔
جو مبینہ طور پر فرد کی کاپی دو سے پانچ ہزار میں دیتے ہیں اور خود ہی پٹواری کی مہر اور دستخط کر دیتے ہیں۔ پٹوار خانے کا عملہ مبینہ طور پر رشوت لے کر مالک کے نوٹس میں لائے بغیر ہی فرد کی کاپی دیگر فریق کو جاری کر دیتے ہیں، جبکہ منشی انتقال کے من مرضی کے منہ مانگے پیسے وصول کرتے ہیں۔ شہریوں محمد رفیع، میاں اشفاق، محمد جاوید، رانا عامر، محمد فاروق، محمد اعجاز، عدنان، محمد ندیم و دیگر نے دنیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ن لیگ کی حکومت سمیت دیگر حکومتوں میں بھی پٹواری کلچر کے خاتمے کے دعوے کیے گئے مگر اس پر عمل نہ ہو سکا۔ عدالتوں میں سب سے زیادہ کیسز جائیداد کے ہیں جو پٹواری کلچر کی وجہ سے ہیں۔ مافیا مبینہ طور پر غلط انتقال کر کے شہریوں میں دشمنیوں کی بنیاد رکھ رہا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد پٹواریوں کے دفاتر میں تعینات غیر قانونی پرائیویٹ منشیوں پر فوراً پابندی عائد کریں اور کرپشن میں ملوث پٹواریوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں۔