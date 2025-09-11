صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر ہوٹل سیل

  • فیصل آباد
فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر ہوٹل سیل

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایات پرڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی ٹیم کی جانب سے بھرپورکارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے بھوانہ کے نواحی علاقہ میں واقع ہو ٹل کو قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی وجہ سے سیل کر دیا گیا۔۔۔

اس موقع پرترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ دوران معائنہ صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے ۔سٹوریج کے ناقص انتظامات پائے گئے ۔ورکرز کے میڈیکل سکریننگ سرٹیفکیٹس عدم موجود پا ئے گئے جبکہ متعدد فوڈ بزنسز اور ملک کولیکشن سنٹر کو سابقہ دی گئی ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے 79 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔دوران معائنہ کریانہ سٹورز سے 30 لٹر زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس کو برآمد کرکے تلف کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ٹھیکے پر دیئے گئے 130 بنیادی مراکز صحت میں اناڑی عملہ تعینات ، ہیلتھ کونسلیں ربڑ سٹیمپ

کمشنر کا ڈویژنل پبلک سکول کا دورہ،کلاس رومز کا معائنہ

میانوالی کی سٹرکوں اور محلوں میں صفائی یقینی بنانیکی ہدایت

نجکاری کیخلاف فیسکو دفاتر میں مکمل ہڑتال،تالہ بندی ،دھرنا

اسد مگسی کی زیر صدارت ڈی سی آفس کمیٹی روم میں اہم اجلاس

ویکسی نیشن ،ڈی سی بھکر کی زیر صدارت انتظامات کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن