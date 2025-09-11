فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر ہوٹل سیل
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایات پرڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی ٹیم کی جانب سے بھرپورکارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے بھوانہ کے نواحی علاقہ میں واقع ہو ٹل کو قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی وجہ سے سیل کر دیا گیا۔۔۔
اس موقع پرترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ دوران معائنہ صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے ۔سٹوریج کے ناقص انتظامات پائے گئے ۔ورکرز کے میڈیکل سکریننگ سرٹیفکیٹس عدم موجود پا ئے گئے جبکہ متعدد فوڈ بزنسز اور ملک کولیکشن سنٹر کو سابقہ دی گئی ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے 79 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔دوران معائنہ کریانہ سٹورز سے 30 لٹر زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس کو برآمد کرکے تلف کر دیا گیا۔