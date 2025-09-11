مویشی منڈی چنیوٹ ویران ،انتظامیہ کو لاکھوں روپے کا نقصان
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع چنیوٹ میں دریائے چناب کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ مویشی منڈی چنیوٹ بھی مکمل طور پر ویران ہو گئی۔ دیہاتیوں کے کروڑوں روپے کے مال مویشیوں کے ہمراہ نقل مکانی کے بعد مویشی منڈی چنیوٹ کا نظام مکمل طور پر ٹھپ ہو گیا۔۔۔
سیلابی صورتحال کے باعث چنیوٹ میں بدھ کے روز لگنے والی مویشی منڈی بھی سنسان رہی اور خرید و فروخت کے لیے لائے جانے والے جانوروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہی۔دیہی علاقوں سے بدھ منڈی چنیوٹ میں خرید و فروخت کے لیے لائے جانے والے مال مویشیوں اور بیوپاریوں نے سیلابی صورتحال سے بچنے کے لیے اپنے جانوروں کو بڑی تعداد میں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا، جس کی وجہ سے منڈی میں کاروبار نہ ہونے کے برابر رہا اور انتظامیہ کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ٹھیکیدار مویشی منڈی چنیوٹ نے کہا ہے کہ دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب اور دیہی علاقوں میں پانی داخل ہونے سے منڈی پر منفی اثرات پڑے ہیں۔ منڈی شدید مندی اور مالی نقصان کا شکار ہوئی ہے ۔ مال مویشیوں کو منڈی لانے کے بجائے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے ، جبکہ خریدار اور بیوپاری بھی سیلابی صورتحال کے پیش نظر منڈی کا رخ نہیں کر رہے ۔