سدھار بائی پاس 45 من مضر صحت گو شت برآ مد
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جھنگ روڈ کے علاقہ رنگ روڈ نزد راجہ پیلس سدھار بائی پاس کے قریب کارروائی کرتے ہوئے 45 من مضر صحت گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا۔۔۔
کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن فیصل آباد اور ڈائریکٹر آپریشن سینٹرل پنجاب کی زیر نگرانی فوڈ سیفٹی ٹیم نے خفیہ اطلاع پر کی۔ترجمان کے مطابق غیر قانونی مذبحہ خانے میں بیمار جانور ذبح کیے جا رہے تھے اور 1800 کلوگرام گوشت پیٹیوں میں چھپا کر سپلائی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق ایسا گوشت انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے اور جان لیوا بیماریوں کا سبب بن سکتا تھا۔فوڈ اتھارٹی حکام نے موقع پر موجود گوشت قبضے میں لے کر تلف کر دیا جبکہ غیر قانونی مذبحہ چلانے والوں کے خلاف تھانہ ٹھیکریوالا میں مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے ۔ ترجمان نے واضح کیا کہ انسانی صحت سے کھیلنے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے اور ملوث ملزمان کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوائی جائے گی۔فوڈ اتھارٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ مضر صحت گوشت یا مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع فوراً ہیلپ لائن پر دیں تاکہ انسانی جانوں کو لاحق خطرات سے محفوظ بنایا جا سکے ۔