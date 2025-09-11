صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین کیلئے پیر محل میں کیمپ

  • فیصل آباد
گوجرہ (نمائندہ دُنیا ) جمعیت اہل حدیث ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے زیر اہتمام الشفا میڈی کئیر گوجرہ کے ایڈمن ایم اکرم سعید کی نگرانی میں سیلاب متاثرین کے لیے پیر محل سندھلیانوالی میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں یورالوجسٹ ڈاکٹر محمد نعیم اشرف کی سربراہی میں ماہر جنرل امراض ڈاکٹر طارق جاوید، محمد مرتضیٰ ہومیو ڈاکٹر اور ان کی پوری ٹیم نے بڑی دلجمعی سے کام کیا۔ مریضوں کا چیک اپ کیا گیا، ٹیسٹ کیے گئے اور انہیں فری معیاری ادویات دی گئیں۔ 

 

