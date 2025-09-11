صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں :سہیل قادر

  فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق واسا فیصل آباد نے آٹھویں روز بھی بلا تعطل سیلاب متاثرین کو پانی کی فراہمی جاری رکھی۔۔۔

 مینجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ کی ہدایت پر 3 ستمبر سے بلا ناغہ چنیوٹ اور جھنگ کے مختلف علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ افراد کو پینے کے پانی کی سپلائی کی جارہی ہے ۔اس ضمن میں انہوں نے کہا کہ شعبہ واٹر ڈسٹری بیوشن کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لئے مجموعی طور پر تین واٹر باؤزر چنیوٹ اور جھنگ میں جبکہ تاندلیانوالہ میں ڈیڑھ لٹر پانی کی بوتلیں تقسیم کی جارہی ہیں۔ ایم ڈی واسا نے مزید بتایا کہ ایک واٹر ٹینکر چنیوٹ روڈ سے بھوانہ روڈ تک، دوسرا بھوانہ سے جھنگ تک جبکہ تیسرا چنیوٹ روڈ سے لاہور روڈ تک سیلاب متاثرین کے لئے مختص کیا گیا ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ واسا فیصل آباد سیلاب سے متاثرہ عوام کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں جذبہ خدمت کے تحت شانہ بشانہ کھڑا ہے اور پینے کے پانی کی فراہمی کے لئے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے ۔

 

