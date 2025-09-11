صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی ، 13 کیسز کی منظوری

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے کیسز پر غور کیا گیا۔۔۔

اجلاس میں مجموعی طور پر 14 کیسز پیش کیے گئے جن میں سے 13 کیسز کو قانونی تقاضے پورے ہونے پر منظوری دے دی گئی، جبکہ ایک پٹرول پمپ کے قیام کی درخواست فائل ورک مکمل نہ ہونے کے باعث مؤخر کر دی گئی۔منظور شدہ کیسز میں پٹرول پمپس، کیمیکل سٹوریج، آئل سٹوریج، سکولز اور نجی کلینکس شامل تھے ۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے افسران کو ہدایت کی کہ نئے کیسز میں وہ خود سائٹس کا وزٹ کریں تاکہ فیلڈ میں صورتحال کا درست اندازہ لگایا جا سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ نامکمل درخواستوں کو کسی صورت کمیٹی کے روبرو نہ پیش کیا جائے ۔مزید برآں ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ نئی درخواستوں پر این او سیز مقررہ مدت کے اندر ڈی سی آفس بھجوائے جائیں تاکہ کیسز کی بروقت جانچ پڑتال اور فیصلہ ممکن ہو سکے ۔

 

