ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر سمجھوتہ نہیں ہو گا:راجہ جہانگیر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر بھی ان کے ہمراہ تھے جبکہ ٹھیکیدار، میونسپل کارپوریشن اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔دورے کے دوران کمشنر فیصل آباد نے کمشنر آفس کے عقب میں واقع گورائیہ روڈ، غلام محمد آباد کے بڑے قبرستان کے قریب نابھہ روڈ اور پنوں چوک پر جاری سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ کام فوری طور پر شروع کیا جائے اور اسے معیاری انداز میں جلد از جلد مکمل کیا جائے ۔کمشنر نے کہا کہ شہر کی بڑی شاہراہوں کی حالت بہتر بنانے کے لئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سڑکوں کی تعمیر اور کارپیٹنگ سے نہ صرف شہریوں کو ٹریفک کی مشکلات سے نجات ملے گی بلکہ انہیں بہتر سفری سہولیات بھی میسر آئیں گی۔راجہ جہانگیر انور نے مزید کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔