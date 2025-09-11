ڈی سی جھنگ کا سرگودھا روڈ ، کوٹ خیرا میں ریلیف کیمپس کا دورہ
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر نے بائی پاس حفاظتی بند، سرگودھا روڈ اور کوٹ خیرا میں قائم ریلیف کیمپس کا دورہ کیا۔۔۔
اور ادویات، طبی سہولیات، پینے کے صاف پانی اور کھانے کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے انتظامات کا براہ راست جائزہ لیا جا رہا ہے ۔ ریلیف کیمپس میں متاثرین کے لیے ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا باقاعدگی سے فراہم کیا جا رہا ہے ، جبکہ بچوں کو دودھ کی فراہمی بھی یقینی بنائی گئی ہے ۔ضلعی انتظامیہ کے تمام افسران، محکمہ صحت، ریونیو اور ریسکیو 1122 کا عملہ نشیبی علاقوں میں طبی امداد، کھانے اور راشن کی فراہمی میں مصروف عمل ہے ۔ فیلڈ ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات دستیاب ہیں اور ریلیف کیمپوں کے انتظامات کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ۔مزید برآں، فیلڈ سکولز میں بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں، محکمہ زراعت جانوروں کے لیے چارہ فراہم کر رہا ہے جبکہ محکمہ لائیو سٹاک جانوروں کی ویکسی نیشن کر رہا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے ۔