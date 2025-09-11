صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین کے صنعتی و اقتصادی وفد کا دورہ فیڈمک ، سر مایہ کاری میں دلچسپی

  • فیصل آباد
چین کے صنعتی و اقتصادی وفد کا دورہ فیڈمک ، سر مایہ کاری میں دلچسپی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)چین کے صنعتی و اقتصادی وفد نے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈویلپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی (فیڈمک) کا دورہ کیا، جہاں وفد نے چیئرمین رانا اظہر وقار اور سی ای او میاں جمیل سے اہم ملاقات کی اور صنعتی و اقتصادی زون کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔

اس موقع پر دونوں فریقوں کے درمیان باہمی تعاون، سرمایہ کاری کے مواقع اور صنعتی ترقی کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ چینی وفد نے فیڈمک میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں فراہم کردہ انفراسٹرکچر، سہولیات اور کاروباری ماحول غیر معمولی ہیں اور یہ سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع فراہم کرتے ہیں۔چیئرمین فیڈمک رانا اظہر وقار نے کہا کہ چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری سے مقامی صنعت کو فروغ مل رہا ہے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ فیڈمک انتظامیہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔سی ای او میاں جمیل نے کہا کہ فیڈمک سرمایہ کاروں کے لیے ایک محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کر رہا ہے ، جہاں چینی کمپنیاں پہلے سے منافع بخش سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ باہمی تعاون سے فیصل آباد صنعتی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بی آرٹی منصوبہ:سندھ حکومت کی کمیٹی کو تین ہفتے کی مہلت

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، صورتحال کا جائزہ اورمتعدد مقامات کامعائنہ

نالوں کی صفائی کی رقم کرپشن کی نذر ہوگئی،منعم ظفر

کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ کی استعداد کار بڑھانے کا جائزہ اجلاس

حب کینال کے 20میٹر طویل متاثرہ حصے کی مرمت شروع

کراچی کے عوام کو ریلیف فراہمی سب کی ذمہ داری ،شاہی سید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن