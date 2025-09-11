چین کے صنعتی و اقتصادی وفد کا دورہ فیڈمک ، سر مایہ کاری میں دلچسپی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)چین کے صنعتی و اقتصادی وفد نے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈویلپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی (فیڈمک) کا دورہ کیا، جہاں وفد نے چیئرمین رانا اظہر وقار اور سی ای او میاں جمیل سے اہم ملاقات کی اور صنعتی و اقتصادی زون کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔
اس موقع پر دونوں فریقوں کے درمیان باہمی تعاون، سرمایہ کاری کے مواقع اور صنعتی ترقی کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ چینی وفد نے فیڈمک میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں فراہم کردہ انفراسٹرکچر، سہولیات اور کاروباری ماحول غیر معمولی ہیں اور یہ سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع فراہم کرتے ہیں۔چیئرمین فیڈمک رانا اظہر وقار نے کہا کہ چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری سے مقامی صنعت کو فروغ مل رہا ہے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ فیڈمک انتظامیہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔سی ای او میاں جمیل نے کہا کہ فیڈمک سرمایہ کاروں کے لیے ایک محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کر رہا ہے ، جہاں چینی کمپنیاں پہلے سے منافع بخش سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ باہمی تعاون سے فیصل آباد صنعتی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو گا۔