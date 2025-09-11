این ایف سی فیصل آباد میں لاکھوں کی مشکوک ادائیگیاں
فیصل آباد (بلال احمد سے )این ایف سی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر ریسرچ فیصل آباد میں تین افسروں کو بغیر ڈیوٹی دیے ایک کروڑ 79 لاکھ روپے کی تنخواہیں اور الاؤنسز جاری کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔۔۔
جس سے ادارے کے مالی نظام پر ناقص کنٹرول بے نقاب ہوگیا۔10 اپریل 2023 کو پروفیسر ڈاکٹر ثاقب احسن، ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر سید امجد احمد اور منیجر محمد سلطان بٹ کو این ایف سی (آئی ای ٹی) ملتان ٹرانسفر کر کے فیصل آباد انسٹیٹیوٹ سے ریلیو کردیا گیا، لیکن وہ ملتان انسٹیٹیوٹ میں کبھی رپورٹ نہیں ہوئے ۔ اس کے باوجود اپریل 2023 سے دسمبر 2024 تک ان تینوں افسران کو فیصل آباد سے باقاعدگی سے تنخواہیں ملتی رہیں۔اس مدت میں پروفیسر کو 63 لاکھ 89 ہزار 796 روپے ، ایسوسی ایٹ پروفیسر کو 60 لاکھ 98 ہزار 106 روپے اور منیجر کو 54 لاکھ 98 ہزار 619 روپے ادا کیے گئے ، یوں مجموعی طور پر 17.987 ملین روپے کا غیر ضروری بوجھ خزانے پر پڑا۔آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق یہ ادائیگیاں ‘‘سروسز کے بغیر’’ کی گئیں جو کہ سرکاری خزانے کے ساتھ سنگین ناانصافی ہے ۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ادارہ پہلے ہی خسارے کا شکار ہے اور یہ بے ضابطگی ناقص انتظامی و مالی کنٹرول کا نتیجہ ہے ۔انتظامیہ کو 7 جنوری 2025 کو معاملہ رپورٹ ہونے پر 23 جنوری کے ڈی اے سی اجلاس میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ تنخواہیں بورڈ کے فیصلے کے مطابق جاری ہوئیں، تاہم افسران کے ٹرانسفر آرڈرز برقرار ہیں۔ ڈی اے سی نے ایک ماہ میں معاملہ حل کرنے کی ہدایت جاری کی اور آڈٹ حکام نے زور دیا کہ افسران کو فوری طور پر ذمہ داریاں تفویض کی جائیں تاکہ مزید مالی نقصان سے بچا جا سکے ۔