جنرل ہسپتال سمن آباد مسائل کا گڑھ بن گیا،ایک ہفتے سے سی بی سی ٹیسٹ بند،مریض خوار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) سی ای او ہیلتھ کے زیر انتظام چلنے والا جنرل ہسپتال سمن آباد مسائل کا گڑھ بن گیا۔ علاج گاہ میں مشین خراب ہونے سے گزشتہ ایک ہفتے سے سی بی سی ٹیسٹ بند ہے۔۔۔
مریض مہنگا ٹیسٹ نجی لیبارٹریوں سے کروانے پر مجبور ہوگئے ۔ جنرل ہسپتال سمن آباد میں لیبارٹری کی بنیادی مشین اچانک خراب ہوجانے کے بعد ایک ہفتے سے سی بی سی ٹیسٹ کی سہولت مکمل طور پر معطل ہے ، مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے ۔ہسپتال میں روزانہ درجنوں مریض سی بی سی کے لیے رجوع کرتے ہیں مگر مشین کی خرابی کے باعث انہیں واپس لوٹا دیا جاتا ہے ، مریضوں کو مجبوراً مہنگی نجی لیبارٹریوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے جہاں اس ٹیسٹ کی قیمت 800 سے 1000 روپے تک ہے ۔ماہرین صحت کے مطابق سی بی سی یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ خون میں موجود سرخ اور سفید خلیوں، پلیٹ لیٹس اور ہیموگلوبن کی سطح کی جانچ کے لیے کیا جاتا ہے ۔ یہ ٹیسٹ خون کی کمی (انیمیا)، انفیکشن، مدافعتی نظام کی خرابی، کینسر اور دیگر کئی پیچیدہ بیماریوں کی ابتدائی تشخیص میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے ۔ اس کے بغیر مریض کا مکمل علاج ممکن نہیں ہوتا ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت فوری نوٹس لیتے ہوئے سی بی سی مشین کی مرمت یا نئی مشین فراہم کرے تاکہ مریضوں کو مہنگے نجی ٹیسٹوں سے نجات مل سکے ۔ایم ایس ڈاکٹر شہباز اس وقت سی ای او ہیلتھ کی سیٹ کے بھی مزے لے رہے ہیں، تاہم دونوں سطح پر ہی مسائل حل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔