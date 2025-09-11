صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ہسپتال سمن آباد مسائل کا گڑھ بن گیا،ایک ہفتے سے سی بی سی ٹیسٹ بند،مریض خوار

  • فیصل آباد
جنرل ہسپتال سمن آباد مسائل کا گڑھ بن گیا،ایک ہفتے سے سی بی سی ٹیسٹ بند،مریض خوار

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) سی ای او ہیلتھ کے زیر انتظام چلنے والا جنرل ہسپتال سمن آباد مسائل کا گڑھ بن گیا۔ علاج گاہ میں مشین خراب ہونے سے گزشتہ ایک ہفتے سے سی بی سی ٹیسٹ بند ہے۔۔۔

 مریض مہنگا ٹیسٹ نجی لیبارٹریوں سے کروانے پر مجبور ہوگئے ۔ جنرل ہسپتال سمن آباد میں لیبارٹری کی بنیادی مشین اچانک خراب ہوجانے کے بعد ایک ہفتے سے سی بی سی ٹیسٹ کی سہولت مکمل طور پر معطل ہے ، مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے ۔ہسپتال میں روزانہ درجنوں مریض سی بی سی کے لیے رجوع کرتے ہیں مگر مشین کی خرابی کے باعث انہیں واپس لوٹا دیا جاتا ہے ، مریضوں کو مجبوراً مہنگی نجی لیبارٹریوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے جہاں اس ٹیسٹ کی قیمت 800 سے 1000 روپے تک ہے ۔ماہرین صحت کے مطابق سی بی سی یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ خون میں موجود سرخ اور سفید خلیوں، پلیٹ لیٹس اور ہیموگلوبن کی سطح کی جانچ کے لیے کیا جاتا ہے ۔ یہ ٹیسٹ خون کی کمی (انیمیا)، انفیکشن، مدافعتی نظام کی خرابی، کینسر اور دیگر کئی پیچیدہ بیماریوں کی ابتدائی تشخیص میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے ۔ اس کے بغیر مریض کا مکمل علاج ممکن نہیں ہوتا ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت فوری نوٹس لیتے ہوئے سی بی سی مشین کی مرمت یا نئی مشین فراہم کرے تاکہ مریضوں کو مہنگے نجی ٹیسٹوں سے نجات مل سکے ۔ایم ایس ڈاکٹر شہباز اس وقت سی ای او ہیلتھ کی سیٹ کے بھی مزے لے رہے ہیں، تاہم دونوں سطح پر ہی مسائل حل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بی آرٹی منصوبہ:سندھ حکومت کی کمیٹی کو تین ہفتے کی مہلت

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، صورتحال کا جائزہ اورمتعدد مقامات کامعائنہ

نالوں کی صفائی کی رقم کرپشن کی نذر ہوگئی،منعم ظفر

کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ کی استعداد کار بڑھانے کا جائزہ اجلاس

حب کینال کے 20میٹر طویل متاثرہ حصے کی مرمت شروع

کراچی کے عوام کو ریلیف فراہمی سب کی ذمہ داری ،شاہی سید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن