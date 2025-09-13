صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب کے متاثرین کو 6ماہ تک یوٹیلیٹی بلزمعاف کرنے کی ضرورت ہے :چودھری شفیق احمد

  • فیصل آباد
سیلاب کے متاثرین کو 6ماہ تک یوٹیلیٹی بلزمعاف کرنے کی ضرورت ہے :چودھری شفیق احمد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری شفیق احمد گجر نے کہاہے۔

کہ وزیراعظم میاں شہباز شریف کی طرف سے ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کافیصلہ بہترہے مگر سیلاب کے متاثرین کو 6ماہ تک یوٹیلیٹی بلزمعاف کرنے کی ضرورت ہے جن لوگوں کے گھراورسب کچھ پانی میں ڈوب گیاہے ان سے اخلاقی طور پر بھی یوٹیلیٹی بلز نہیں لینے چاہئیں۔ان کاکہناتھاکہ وزیراعظم کی طرف سے ماثرین کو صرف ایک ماہ کے لیے آ ئی ایم ایف کی اجازت سے ریلیف ایک سوالیہ نشان ہے ۔

