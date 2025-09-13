صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گن پوائنٹ پر اہلخانہ کو روک کر لاکھوں روپے کے زیورات لوٹ لئے

  • فیصل آباد
گن پوائنٹ پر اہلخانہ کو روک کر لاکھوں روپے کے زیورات لوٹ لئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلح افراد نے گن پوائنٹ پر اہلخانہ کو روک کر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان چھین لیا۔

 تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے کینال روڈ پر شاہد انجم نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ جا رہا تھا کہ اس دوران رینبو پل کے قریب 6 مسلح ملز موں نے انہیں روک لیا اور اہلخانہ کو گن پوائنٹ پر قابو کرکے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقدی، موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی سامان چھین لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

