سدھار نامعلوم چور جامع مسجد شفیق کا صفایا کر گئے
پینسرہ(نمائندہ دنیا)سدھار نامعلوم چور جامع مسجد کا صفایا کر گئے چک نمبر 67ج ب سدھار محلہ حمزہ ٹاون میں واقع جامع مسجد شفیق میں گزشتہ رات نامعلوم چور داخل ہوئے اور مسجد کے دو عددگلے توڑ کر نقدی،قاری کے جوتے ،مسجد کا مائیک و دیگر چیزیں چوری کر فرار ہو گئے ۔
